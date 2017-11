Topspeler reageert op interesse Barcelona en PSG: "Nee, een winters vertrek behoort niet tot de mogelijkheden"

Griezmann is zeer gewild door tal van topclubs, in het bijzonder dan door Barcelona, dat het meest concreet lijkt voor de Franse spits. De speler wordt eveneens in verband gebracht met Manchester United, PSG en Real Madrid.

Een overgang in de winter lijkt echter niet meteen aan de orde en de Fransman komt ook nog eens terug op zijn gemiste zomertransfer.“Nee, het was mijn beslissing. Ik ben daar nog steeds blij mee, ook al heb ik inmiddels al wat duels op rij niet gescoord”, aldus Griezmann tegenover Téléfoot.

Ook de interesse die er nu is lijkt hem niet veel te interesseren. “Misschien heb ik mezelf niet altijd goed uitgedrukt. Neem de ophef van laatst, toen ik werd gevraagd of ik ooit met Mbappé en Neymar zou willen samenspelen. Ik moest ja of nee zeggen. Toen heb ik ja gezegd, maar dat betekent niet dat ik direct naar PSG wil.”

Geen wintertransfer

“Nee, een winters vertrek bij Atlético Madrid behoort niet tot de mogelijkheden”, vervolgt de Franse spits. Ik heb nog niet met de voorzitter gesproken. Bij de club heb ik maar twee duels op niveau gespeeld. Ik moet hard werken om dat te verbeteren. Het moet beter, voor mij en voor de club.”