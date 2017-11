"Ik heb spelers geleid die niet in staat waren om in het tactische verhaal te stappen"

door Maarten Cattaert



Hein Vanhaezebrouck weet dat niet alle spelers even snel in staat zijn om zijn tactiek te begrjpen

Foto: © photonews

Hein Vanhaezebrouck verwacht dat zijn spelers tot het uiterste gaan in het systeem dat hij wil hanteren. Dat was al in Kortrijk zo, nadien in Gent en nu ook bij Anderlecht. Al begrijpt niet iedereen de trainer even snel, zo blijkt.