Duits toptalent staat dicht bij overgang naar FC Barcelona: "Hij zou goed bij de club passen"

Momenteel lijkt FC Barcelona het meest werk te maken van zijn komst. De Catalanen zouden ondertussen de gesprekken met de Duits international al hebben geopend. Mocht Barça erin slagen Goretzka aan zich te binden, steekt het onder meer Bayern München, Liverpool, Tottenham en Arsenal de loef af.

Clubicoon Xavi laat er geen twijfel over bestaan dat de 22-jarige middenvelder een goede aanwinst zou zijn. "Ik heb hem zien spelen en ik denk dat hij een erg hoog niveau haalt. Het is nog een jonge speler, maar hij zou goed bij Barcelona passen", zegt de huidige Al Sadd-speler tegen SID.

Goretzka is aan het einde van het seizoen een vrije speler en dus gratis over te nemen. Wil Schalke 04 nog wat geld zien voor zijn goudhaantje, dan moet het de middenvelder in januari van de hand doen.