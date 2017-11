Duchâtelet reageert op overname STVV en bekent: "Na Standard was het Belgisch voetbal mentaal gedaan voor mij"

In De Afspraak op Canvas zei Duchâtelet het volgende: "Je mag niet vergeten dat ik destijds ben ingestapt als sponsor bij STVV. Ik nam de club over toen ze geen geld meer hadden. Na een aantal jaar nam ik Standard over, maar ik was blij dat ik de club na vier jaar van de hand kon doen. Voetbal is niet gemakkelijk om winst te maken."

De ondernemer verrast met de uitspraak dat hij eigenlijk niets verdiend heeft aan het voetbal. "Dat is een misvatting die vaak gemaakt wordt. Het is heel moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen in de voetbalwereld. Ik heb STVV teruggekocht om te depanneren, maar na Standard was het Belgisch voetbal mentaal gedaan voor mij.

Nu heb ik STVV verkocht omdat ik mijn leeftijd niet meer mee heb om inspraak te blijven hebben bij een club", besluit de ex-voorzitter, die nog meegaf het een goed teken te vinden dat er meer buitenlandse investeerders naar Belgische clubs komen.