Deze JPL-club heeft halverwege de competitie de beste grasmat, Anderlecht en Standard halen de top 10 niet

door Diederik Geypen

door

Stemming over de beste grasmat tot dusver

De competitie in de Jupiler Pro League is halfweg, tijd dus voor een tussenbalans. Onderzoek bij 45 trainers, spelers en afgevaardigden van de clubs over de staat van de velden in onze hoogste klasse, bracht een opvallend resultaat aan het licht.