Uros Spajic zet zijn Anderlecht-ploegmaats op scherp: "Stop daar gewoon mee, of we krijgen weer 0-5"

De Serviër moest door een blessure de thuiswedstrijd tegen PSG (0-4) aan zich laten voorbijgaan. "In de Champions League gaan sommigen voor de match al op truitjesjacht", is de verdediger hard in Het Nieuwsblad. "Als we straks voor de aftrap alweer aan Lewandowski gaan vragen om shirtje te wisselen, dan krijgen we tegen Bayern weer 0-5."

"Stop daar gewoon mee. Wat ben je met het shirt van ­Neymar als je dan later moet zeggen: Ja, dat is van die keer dat we 5-0 op onze doos kregen. Wie zo zwaar verliest, moet boos zijn op zichzelf."

Verschillende oorzaken

Toch beseft Spajic dat er meer oorzaken zijn voor het wisselvallige seizoen van de Brusselaars. "De trainerswissels, andere veldbezettingen, tactisch geschuif net voor de aftrap... Niet simpel."

"Zo speelde Weiler Kums op Bayern opeens uit als libero, tegen Celtic zette Frutos plots een vijfmansdefensie terwijl we daar nooit op getraind hadden. We deden toen alsof Celtic ­Barcelona was, hè. We gaven hen dik 70 procent balbezit en verloren 0-3. Onbegrijpelijk, want we konden die ploeg aan."

Volg Anderlecht - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.