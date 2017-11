Vanden Stock twijfelt na de plotse heisa over een verkoop van Anderlecht, en wat met de rol van D'Onofrio?

Afgelopen weekend sijpelden de berichten binnen dat er twee kandidaat-kopers zijn: de steenrijke Rus Alisher Usmanov en het Belgische duo Vandenhaute-Gheysens.

Nu zou Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock echter niet zeker meer zijn of hij op korte of op lange termijn de Belgische recordkampioen wil verkopen, laat staan aan wie, aldus Het Nieuwsblad. Toch is een verkoop onvermijdelijk. De huidige preses is namelijk 75.

D'Onofrio

Door de interesse van het duo Vandenhaute-Gheysens wordt ook de naam van Luciano D'Onofrio in verband gebracht met Anderlecht. Gheysens is momenteel de geldschieter van Antwerp, terwijl D'Onofrio het sportieve beleid voert bij de Great Old. De Italo Belg ontkent dat hij bij de overname betrokken is.

Dinsdagavond stuurde Antwerp nog een statement de wereld in dat de eigenaars hun langetermijnengagement naar de club willen herbevestigen.