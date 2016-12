Club Brugge stelt orde op zaken en walst bijzonder makkelijk over Eupen

Club Brugge heeft zijn talrijk meegereisde fans een vroeg kerstcadeau gegeven in Eupen. Blauw-zwart stelde orde op zaken na een vroege achterstand en haalde het uiteindelijk bijzonder makkelijk. Club blijft na onder meer goals van Vormer (2) en Izquierdo aan de leiding in de Jupiler Pro League.

Twee uur gaan, twee uur keren. We kunnen erover meespreken: Eupen ligt allesbehalve dicht bij de deur. Chapeau voor de supporters van Club Brugge: zij maakten met meer dan duizend de verre verplaatsing naar het Kehrwegstadion. Blauw-zwart betaalde dan wel de busreis en het ticket van iedere fan terug, toch is het niet evident om als Club-fan op een woensdagavond af te zakken naar Eupen.

Voorsprong voor Eupen, snelle gelijkmaker Vormer

Nog voor het einde van de eerste helft werden de meegereisde fans al op hun wenken bediend. Eupen klom eerst nog op voorsprong via Sylla, maar dat bleek voor Club hét sein om in gang te schieten. Vormer maakte er op aangeven van Vossen met een gemeten trap 1-1 van en Eupen was opnieuw bij af.

Eupen niet zuiver genoeg, Club efficiënt

Het is niet dat blauw-zwart Eupen wegspeelde. Zeker niet. De Panda’s probeerden wel, maar waren niet zuiver genoeg in en rond het strafschopgebied van de bezoekers. Club was dan weer wél efficiënt. Via Blondelle ging een vrijschop die werd verlengd door Denswil tegen de netten, terwijl Vormer via het been van een Eupen-speler scoorde. De stand aan de rust? 1-3.

Izquierdo maakt wedstrijd dood met 1-4

Na de pauze verscheen Eupen met hernieuwde moed op het terrein. De thuisploeg was vastbesloten om er nog iets van te maken in de tweede helft, maar Club Brugge bleek duidelijk volwassener en speelde het slim. Bij een snelle tegenprik legde Vossen het leer panklaar voor de inlopende Izquierdo en die trapte de 1-4 in het dak van het doel tegen de touwen. Match gespeeld en over en uit voor Eupen.

Meegereisde fans maken er een vroeg kerstfeestje van

En de fans van Club Brugge? Die amuseerden zich kosteloos - letterlijk en figuurlijk. Zowat alle gezangen passeerden de revue: van Vormer Gouden Schoen, over Allez Michel, chante avec nous, tot There's only one Timmy Simons. De pret kon niet op. Jawel, het had veel weg van een vroeg blauw-zwart kerstfeestje. Enkel de sneeuw ontbrak. Gelukkig maar misschien, want hoe waren we anders thuis geraakt?

De tweede helft stelde bitter weinig voor en scheids Vertenten liet dan ook nauwelijks overspelen. Club Brugge klaarde een op papier 'moeilijke' klus, dat op het veld slechts een voorgerechtje bleek. Nu komende maandag nog drie punten pakken tegen Moeskroen en de regerende kampioen kan met een gerust gemoed de winterbreak in. Voorlopig blijft Club aan de leiding.