Cyriac en El Ghanassy bezorgen Oostende volle buit in overbodig kijkstuk

KV Oostende heeft vanavond de volle buit gepakt op het veld van KV Kortrijk. De wedstrijd baarde een muis, maar een strafschopdoelpunt van Gohi Bi Cyriac brak enigszins de ban. In de slotfase zorgde Yassine El Ghanassy voor de beslissing.

Yves Vanderhaeghe kon in het Guldensporenstadion geen beroep doen op Antonio Milic en Adam Marusic. Beiden haakten geblesseerd af. KV Kortrijk probeerde zich - via enkele wijzigingen - te herpakken na de optater op het veld van Club Brugge.

KVK beter, maar… KVO op voorsprong

We zagen vanavond een burenduel op het scherpst van de snee. De Kerels hadden voor de pauze de bovenhand, terwijl scheidsrechter Bram Van Driessche alle moeite van de wereld had om smeulende vuurhaarden te blussen.

KV Kortrijk had zelfs een voorsprong verdiend, maar Didier Ovono bewees met een heerlijke reflex zijn waarde voor ’t Weireldploegsje. 0-0 aan de rust? Nee, hoor. In de slotseconden ging Michiel Jonckheere over het been van Birger Verstraete. Gohi Bi Cyriac achter de bal en… 0-1.

Geen vuur, wel drie punten

We hadden met z’n allen - al waren er vanavond maar 4.028 fans in het stadion - een Kortrijkzaanse reactie verwacht, maar het tegendeel was waar. Ovono keek na de pauze werkloos toe, terwijl de Kustboys het allemaal op z’n beloop lieten.

In de slotminuten besloot de ingevallen Yassine El Ghanassy nog eens de duivels te ontbinden. De voormalige Rode Duivel knalde het leer voorbij Thomas Kaminski. 0-2, boeken dicht en wegwezen.

Met andere woorden: de afwezigen hadden na de pauze gelijk in een koud en druilerig Kortrijk. Het zal Oostende echter niets deren. De drie punten worden bijgeschreven en play-off 1 is weer een stapje dichterbij. En voor KVK is… het seizoen eigenlijk voorbij.