Doelmannen spelen een hoofdrol in draw tussen Standard en Lokeren

Standard heeft een slechte zaak gedaan in de strijd om play-off 1. De Rouches kwamen net na de pauze verdiend op voorsprong via Goreux, maar een flater van Hubert bezorgde Lokeren alsnog een punt.

Standard begon met goede intenties aan de wedstrijd en wilde de Waaslanders meteen onder druk zetten. Tot echte grote kansen resulteerde dat echter niet in het openingskwartier. Het balbezit mocht dan wel voor Standard zijn, de troepen van Runar Kristinsson stonden goed georganiseerd te spelen.

Pas halverwege de eerste periode was er dan toch eens opschudding wanneer Belfodil ging liggen na een contact met Copa, die de bal én de man speelde. Delferière twijfelde niet en gaf meteen een hoekschop. Standard kon zich nog weinig doorzetten en even later schoot De Sutter een afvallende bal huizenhoog over.

Lokeren bleef komen. De Ridder omzeilde prima enkele verdedigers, Hubert liet zich opmerken met een knappe parade. Op de hoekschop die volgde, was de meegekomen Maric te verrast om zijn schot te kadreren. De kansen voor de bezoekers waren het signaal voor Standard om wakker te schieten.

Een schot van Belfodil kwam bij Trebel terecht, Copa voorkwam met een prima reflex de openingstreffer. Sa zijn kopbal ging naast, Belfodil kon niet afdrukken. Het slotkwartier van de eerste helft was helemaal voor Standard, maar Copa hield Sa met een uitstekende save van de 1-0. De ruststand was 0-0 op Sclessin.

Standard nam ook na de pauze het initiatief en na ruim vijf minuten werden de Rouches beloond. Goreux leek te gaan voorzetten, maar verraste Copa met een schot. De Ivoriaanse doelman raakte de bal nog, maar ging niet vrijuit bij de openingstreffer. 1-0 voor Standard.

De thuisploeg controleerde de match, maar kon pas op het uur nog eens dreigen. Belfodil draaide knap weg van zijn bewaker, maar besloot nipt naast. Een minuutje later dreigde de aanvaller opnieuw, zijn schot belandde in het zijnet.

Lokeren was na de koffiepauze onzichtbaar, maar 20 minuten voor tijd was de gelijkmaker daar dan toch. Hubert loste een hoge bal en Maric was er als de kippen bij om de 1-1 op het bord te zetten. Standard moest opnieuw op zoek naar de voorsprong, maar kwam nog nauwelijks tot uitgespeelde kansen.

Lokeren was duidelijk tevreden met dat punt. Sa en Belfodil zaten goed in de greep van de defensie van de bezoekers, ook de ingevallen Dossevi en Mbenza konden niet voor verandering zorgen. Het was de ingevallen Straetman die de 1-2 in het slot nog aan de voet had, maar Hubert zette zijn foutje recht.

Ook de vijf minuten extra tijd kon Standard de drie punten niet meer bezorgen. Belfodil had nog een dot van een kans, maar kon de bal niet voorbij Copa plaatsen. Standard doet zo een slechte zaak in de strijd om play-off 1, Lokeren kan met een punt richting huis.