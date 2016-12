Zulte Waregem pakt deugddoende zege en dompelt Racing Genk in diepe crisis

Zulte Waregem zal 2016 al zeker in de top-6 afsluiten. Dat is het gevolg van een knappe en krappe zege tegen Racing Genk. De Limburgers speelden erg weinig klaar en lijken play-off 1 nu al te mogen vergeten.

Zulte Waregem wilde nog eens winnen na 3 op 12, Genk moest dat doen om nog kans te maken op play-off 1

Lerager in steun van Leye met erg veel loopkracht

Leye als aangever, Meïté als afwerker

Slordig Genk komt nooit echt in match

Zowel Zulte Waregem als Racing Genk konden op een druilerige woensdagavond in het Regenboogstadion wel een potje goud ter waarde van drie punten gebruiken. Essevee stond met een 3 op 12 - een zwaar bilan, want zo slecht speelde het niet de voorbije weken. Genk zag een gapend gat van acht punten met KV Oostende, het nummer 6 uit de rangschikking.

Francky Dury was blij met de invalbeurt van Marrone in Oostende en gaf hem de voorkeur op Lepoint in de basis, waardoor Lerager een rijtje hoger ging spelen. Een interessante veldbezitting, want de man met de vier longen (minstens!) zorgde wel voor heel wat problemen aan Genkse zijde.

Daar had Maes grote kuis gehouden, want naast de geschorste Ndidi nog vier wijzigingen: Uronen, Brabec, Heynen, Buffel en Susic kwamen in de ploeg. Zij moesten het tij keren en zorgen voor nieuwe, goede moed bij de Limburgers. Maar de bezoekers grossierden in de onzorgvuldigheden en kwamen er maar met mondjesmaat aan te pas.

Bovendien gaf het ook veel ruimte weg aan de middenvelders van Essevee, die daar af en toe wel eens van profiteerden. Meïté was zoals steeds sterk in duel, een niet helemaal 100% herstelde Leye speelde als pivot en aangever. Baudry en Lerager konden niet scoren, maar iets over halfweg de eerste helft kon Meïté dat wel, overhoeks met de kop via de paal voorbij Bizot.

Een donderspeech van Peter Maes bracht een dikke vijf minuten soelaas, want Genk was veel vinniger uit de kleedkamers gekomen. Maar al snel verzandde de boel voor de Limburgers opnieuw in simpelweg te weinig voor play-off 1. De oefenmeester van de bezoekers bracht met Bailey en Karelis nog extra stootkracht in, maar ook zij konden een nieuwe uitnederlaag niet voorkomen.

De top-6 springt opnieuw verder weg van Genk, want Zulte Waregem werd nooit echt in de problemen gebracht. Het vergat in de tweede helft iets te doen met de grote gaten die het kreeg, maar was al lang blij met de 1-0 voorsprong. Leider worden zat er niet in, want Club Brugge won ook ruim bij Eupen. Maar feest aan de Gaverbeek was het wel, terwijl voor Genk de busrit naar Limburg erg lang zal aanvoelen.