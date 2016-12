Ref Lambrechts fluit mooie topper helemaal stuk, Gent met tien onderuit

AA Gent en Anderlecht mochten met een echte topper de speeldag afsluiten en iedereen richting Kerst sturen. De tijd van vrede op aarde voor al wie dat wil, u weet hoe dat gaat. Wel, vredig was het allesbehalve. Scheidsrechter Eric Lambrechts had daar het één en ander mee te maken.

Het begon nochtans goed, daar in de Gentse Ghelamco Arena. In het eerste kwartier ging het spel goed op en neer, daarna nam Gent resoluut over. Frank de tank (Boeckx, nvdr.) vergat even zijn rupsbanden en gleed uit. In een echte flipperkast knalden Simon, Perbet en Neto respectievelijk op de paal en twee keer op Kara.

Na zijn afwezigheid uit de selectie tegen Sint-Truiden was Simon opnieuw op de afspraak. Een van zijn goeie acties leverde meteen de voorsprong op. Milicevic knalde via Nuytinck voorbij een kansloze Frank Boeckx. Overigens aan de overkant in doel: Jacob Rinne. Bij Anderlecht zat Stanciu verrassend op de bank.

De eerste échte kans voor de bezoekers, was wel meteen bingo. Het winnende lot kan u al raden, nummer 91 uiteraard. Als Anderlecht scoort kan je er donder op zeggen dat het Lukasz Teodorczyk is. Hij buffelde de enig mooie voorzet van Bruno voorbij Rinne, Nielsen liet zich te makkelijk aftroeven in de lucht.

Onbegrijpelijk rood

Daarna kwam dé actie van de wedstrijd. Nuytinck tackelde Esiti, die liep met z’n voet op het been van de Nederlander. Pijnlijk, dat wel. Rood, in geen honderd jaar. Toch kwam het donkerste karton uit de achterzak van Eric Lambrechts. Heel Gent ontstak in een ziedende colère.

Opvallend genoeg bleef Gent veruit de betere ploeg. Anderlecht kwam er niet aan te pas en speelde werkelijk dramatisch. Pas in minuut 65 begonnen de fysieke inspanningen hun tol te eisen. Toen stond het overigens al 1-2. Nummertje 91 kwam opnieuw uit de trommel. Lasse Nielsen draaide opnieuw aan de hengel.

Hij kreeg een slechte bal van Gershon, akkoord, maar talmde dan veel te lang om te ontzetten. Teo ging met het leer aan de haal en maakte één van de makkelijkste goals uit zijn carrière. Chipciu gaf de paarswitte zege toch nog wat glans met een echte wereldgoal.

Toch nog aansluitingstreffer

Vanhaezebrouck gooide er nog jong talent Verstraete in en de 17-jarige lokte zowaar nog een strafschop uit. Compensatie namens Lambrechts, die tegen dan wellicht de impact van zijn fout al in de mot had. Milicevic maakte zijn tweede van de avond.

2-3, erg zuur verdict voor de thuisploeg, dat voor een reeks van tien ongeslagen thuiswedstrijden in competitie ziet eindigen. Anderlecht springt naar plaats drie, Gent blijft twee punten uit de top-zes. Vanhaezebrouck vloog nog naar de tribune.