Kraker van de speeldag meteen op scherp: "Anderlecht is in het begin een paar keer ontsnapt, ook tegen ons"

Anderlecht gaat vanavond op bezoek bij AA Gent in de Ghelamco Arena. Als we op de vorm van de laatste weken afgaan, maakt Anderlecht een goeie kans. Als we op de heenmatch afgaan, minder.

Toch leek paarswit daar lang de drie punten te pakken. "Anderlecht is in de eerste weken van het seizoen een paar keer ontsnapt, ook tegen ons. Dat ze eigenlijk die match nog konden winnen (Gent scoorde pas in extra tijd de gelijkmaker, nvdr.), bewijst alles", aldus Vanhaezebrouck.

"Voor het overige hebben ze hetzelfde parcours afgelegd. Ze hebben zich ook kunnen plaatsen in Europa en liggen ook al uit de Beker. Al was het bij hen iets vroeger en ook niet verdiend. Maar in de Beker maakt het niet uit hoe vroeg je eruit gaat. Daar telt toch maar één ding."

Vraagtekens bij Gent

De coach van Gent ziet ook wel dat het beter en beter gaat bij Anderlecht. "Het had wellicht heel wat te maken met de geblesseerden. Je ziet dat het beter loopt nu." Verder zitten in de Gentse selectie drie vraagtekens. Niet van de minste, Neto, Asare en Coulibaly zijn onzeker.

Selectie Gent: Asare (?), Coulibaly (?), Davidzada, De Smet, Dejaegere, Esiti, Foket, Gershon, Milicevic, Neto (?), Nielsen, Perbet, Rabiu, Rinne, Saief, Schoofs, Simon, Taravel, Thoelen, Van Der Bruggen, Vandenbussche en Verstraete.

Anderlecht met vertrouwen

Bij Anderlecht loopt het al een pak beter dan in die beginmaand van de competitie, toen Gent voetballes kwam geven in het Astridpark. "Gent was heel goed bij ons thuis, maar we zijn intussen een aantal maanden verder en wij zijn ook op dreef gekomen", aldus Leander Dendoncker.

Qua tactiek verwacht hij geen grote verrassingen. "Het is meestal wel dezelfde opstelling waar ze in spelen, een opstelling waarin ze gevaarlijk zijn." Dendoncker gelooft vooral in eigen kunnen. "We beginnen elkaar beter aan te voelen. Maar we mogen niet beginnen zweven. Het is nu aan ons om het te tonen."

