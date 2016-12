Wie anders dan Teodorczyk? Pool bezorgt samen met Acheampong Anderlecht een unicum met kerst

RSC Anderlecht kan met een voldaan gevoel de winterstop in. Voor het eerst dit seizoen wisten de Brusselaars drie competitieduels op rij winnend af te sluiten. Want wie anders dan Lukasz Teodorczyk zette paars-wit bij Charleroi onverhoopt op weg naar winst.

De kerstspeeldag had eerder op de dag al enkele verrassingen in petto, en die mochten we ook wel op Mambourg verwachten. De grootste surprise voor de wedstrijd was het bankzittersstatuut van Olivier Deschacht. De paars-witte routinier paste niet meer in Weilers plannen wegens lekken naar de media, maar werd nu toch weer opgevist.

Enkel Charleroi kan écht dreigen

De wedstrijd kwam bijzonder traag op gang, wat het aardig volgelopen Stade du Pays niet kon bekoren. Te meer omdat in minuut 12 in beide kampen protest volgde tegen midweeks kerstvoetbal. (Lees er HIER meer over) Halverwege de eerste periode kende David Pollet dan toch tien goede minuten. Van zijn drie kansen trapte hij de beste alleen voor Frank Boeckx voorlangs. Dit zien we toch al te vaak van de Carolo.

Anderlecht zette er schuchtere afstandsschoten van Youri Tielemans en Massimo Bruno tegenover, maar het grootste gevaar bleef van de thuisploeg komen. Bram Nuytinck, die fit raakte na zijn noodgedwongen wissel in Gent, haalde een gekraakt schot van Amara Baby van de lijn.

Mambourg schreeuw om een strafschop

Hetzelfde spelbeeld na de koffie. De manschappen van Felice Mazzu trokken meteen naar voor en Clément Tainmont zag zijn schot via de buitenkant van de paal naast gaan. Een ernstige waarschuwing voor de bezoekers die ook nu moeilijk het doel van Nicolas Penneteau bereikten.

De temperatuur op Mambourg steeg en toen Pollet met Nuytinck botste, zag heel het thuispubliek een strafschop. Ref Bart Vertenten legde de bal terecht niet op de stip.

En als we Teo vermelden...

U merkt het. De naam van Lukasz Teodorczyk viel nog niet, en dat kan natuurlijk niet in het relaas van een Anderlecht-match. Bij aanvang van het slotkwartier was hij daar. Op aangeven van Sofiane Hanni creëerde hij zijn eerste kans en bam: 0-1.

Met zijn zestiende seizoenstreffer speelde de Pool voor paars-witte kerstman. De ingevallen Frank Acheampong legde in het slot de eindscore vast: 0-2. Anderlecht met 9 op 9 richting de zon. Charleroi staat na nieuwjaar voor een helse strijd om PO1.