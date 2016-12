Anderlecht wil uit bij het altijd lastige Charleroi een doel realiseren dat dit seizoen nog niet is gelukt

De kerstkalkoen van zondag kan bij de spelers van RSC Anderlecht maar beter niet op de maag liggen. Op Boxing Day wacht immers de lastigste verplaatsing van het seizoen naar Charleroi.

De Brusselaars zitten in een goede flow en wonnen afgelopen donderdag op een diefje bij AA Gent. Het doel op Mambourg is duidelijk voor Sofiane Hanni: "Ons vertrouwen is groot om een derde zege op rij te boeken", vertelde de aanvoerder vrijdag nog.

Dat is Anderlecht dit seizoen nog niet gelukt in de Jupiler Pro League. Het verklaart de wisselvalligheid waarmee de Belgische recordkampioen presteert. En dus is een driepunter welgekomen om met een goed gevoel de vakantie in te gaan.

Dat zal ook Felice Mazzu denken. Charleroi staat nog net in de top zes, maar moet nu ploeg in vorm KV Mechelen naast zich dulden en voelt de hete adem van AA Gent, toch wel een zekerheidje voor PO1 lijkt ons, in de nek.

