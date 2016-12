Moeskroen-doelman flatert, Vossen geeft de doodsteek; Club Brugge sluit 2016 als leider af

Club Brugge heeft zich tijdens zijn laatste wedstrijd van het 2016 niet laten verrassen. De troepen van Michel Preud'homme keken al snel tegen een achterstand aan, maar stelden na de pauze orde op zaken dankzij een flater van Moeskroen-doelman Delac en een goal van Vossen.

Niet iedereen houdt van kerstvoetbal, maar als je aan de leiding staat dan slaag je er net iets gemakkelijker in om je stadion te vullen. Vraag dat maar aan Club Brugge, dat Jan Breydelstadion liet vollopen voor de allerlaatste wedstrijd van 2016. De blauw-zwarte kerstmuts met een knipperlicht kregen de fans van de thuisploeg er gratis bovenop.

De jongste weken begon Club als een wervelwind aan zijn wedstrijden, thuis tegen Moeskroen was dat niet anders. Les Hurlus werden tegen hun eigen grote rechthoek geplakt en de eerste kansen waren logischerwijze ook voor de thuisploeg. Eén ding viel op: het vizier van de Bruggelingen stond nog niet op scherp.

Koude douche & ijzersterke Delac

Bij de bezoekers uit Henegouwen stond het vizier duidelijk wél op scherp. Aan één perfect getimede uitbraak had Moeskroen genoeg om op voorsprong te klimmen. Vojvoda schilderde het leer op het hoofd van Nkaka en zelfs een volledig uitgestrekte arm van Butelle bleek niet voldoende om de bal uit de hoek te duwen: 0-1 voor Moeskroen.

Club probeerde zijn wil op te leggen aan de bezoekers, maar dat bleek niet altijd even makkelijk. Bij Moeskroen plooiden ze – wat had u ook verwacht? – massaal terug. Met dank aan een ijzersterke Delac, die wel de match van zijn leven leek te spelen, stond het aan de rust nog 0-0.

Flater van Delac brengt Club langszij

De tweede helft was nog geen minuut bezig, of Club Brugge werd ei zo na opnieuw op een koude douche getrakteerd. Eerst werd de prima voorzet van Trezeguet niet tegen de netten geduwd en in de rebound spatte de volley van Nkaka uiteen op de lat. Een collectieve Oef! galmde door het Jan Breydelstadion.

Club Brugge had nood aan een doelpunt om écht in zijn spel te komen, maar de minuten tikten weg in het voordeel van Moeskroen. Delac - die voor de pauze op geen foutje te betrappen was - hielp blauw-zwart dan maar een handje. De goalie ging bij een typische vrijschop van van Rhijn de mist in en zo stond het plots 1-1. Enkele minuten later stond Club zelfs op voorsprong: Vossen duwde een voorzet van van Rhijn naast een kansloze Delac binnen. Of hoe een wedstrijd kan keren!

Club sluit 2016 als leider af

Na de 2-1 van Vossen veranderde het spelbeeld pas écht. Moeskroen moest meer komen opzetten, maar Club bleef al bij al overeind. De thuisploeg kreeg via een bedrijvige Izquierdo nog de beste kansen op nog een doelpunt, maar het bleef bij 2-1.

Club Brugge springt zo opnieuw over Anderlecht naar de leidersplaats. De regerende kampioen sluit 2016 in schoonheid én met de leidersplaats af. Na de jaarwisseling gaat Club voluit voor een tweede titel op rij. Het ligt alvast aardig op schema.