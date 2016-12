Vijf afwezigen bij Club Brugge, waar opnieuw twee jonkies deel uitmaken van de selectie

Club Brugge sluit het jaar 2016 af met een thuiswedstrijd tegen Moeskroen. Op papier lijkt het geen moeilijke opdracht te worden, maar bij blauw-zwart zijn ze op hun hoede. Niet onlogisch, want Club wil het jaar als leider afsluiten.

Club Brugge werd dan wel uit de beker en de Champions League geknikkerd, in de eigen competitie is het aan een straffe reeks bezig. De regerende kampioen is ondertussen al tien wedstrijden ongeslagen. In eigen huis is het bovendien al een jaar ongeslagen. Dit kalenderjaar afsluiten met een driepunter tegen Moeskroen, is dan ook de glasheldere doelstelling.

Michel Preud'homme moet noodgedwongen opnieuw een beroep doen op twee jonkies: Vlietinck en Osei-Berkoe. De Bock, Limbombe, Diaby en Mechele liggen in de lappenmand, terwijl Gedoz niet in de wedstrijdselectie zit. De Braziliaan aast op een transfer en vertrekt wellicht in januari.

Moeskroen op zoek naar ommekeer

Ook Moeskroen is bezig aan een straffe reeks. Alleen gaat het in het geval van Les Hurlus om een negatieve reeks. De Henegouwers konden al elf wedstrijden na elkaar niet winnen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Moeskroen de laatste plaats deelt met Westerlo.

Nieuwe trainer Mircea Rednic hoopt met zijn ploeg voor de ommekeer te zorgen, maar dat zal ook op het veld van een dezer dagen wervelend Club Brugge niet eenvoudig zijn.

Zet via Unibet in op deze wedstrijd!

Inzetten op een overwinning van blauw-zwart of een gokje wagen en voor Moeskroen kiezen? Het kan via Unibet! Waag nu snel een gokje!