Kerstkalkoen ligt Oostende wel heel zwaar op de maag, Eupen profiteert

Het slechtste wat KV Oostende dit seizoen al liet zien. Het eerste uur van de kustploeg was echt bedroevend en dat kostte hen ook drie punten, want Eupen profiteerde maximaal. Drie mogelijk dure punten in de eindafrekening...

Bij KV Oostende waren er een paar die serieus gefeest hadden met Kerstmis. Of hoe verklaar je anders dat er gedurende 45 minuten amper een goeie pass werd gegeven, laat staan enig doelgevaar gecreëerd? Op elke bal kwamen ze te laat of lieten zich fysiek aftroeven door Eupen, dat voor het grootste deel uit lichtgewichten bestaat.

Na 30 seconden 0-1

De Oostkantonners hadden amper dertig seconden nodig om op voorsprong te komen. Sylla mocht wat dollen in het hoekje met een paar verdedigers, zette voor en Onyekuru werkte vanuit de draai af. Heel simpel en Yves Vanderhaeghe trok zich de weinige haren bijna uit het hoofd. Voor de match had voorzitter Marc Coucke in de VIP zelfs nog laten weten dat mits winst play-off 1 zo goed als zeker was. Kwestie van wat huiden te verkopen voordat de beren geschoten waren.

En die beren waren de jongens van Jordi Condom. Die hadden blijkbaar niet te veel kalkoen en rode wijn tot zich genomen. Al gebruikten ze ook wel elke truc uit het boekje. Als al diegenen die op de grond lagen echt geblesseerd waren geweest, had de invallersbank van de Oostkantonners niet volstaan. Maar goed, dat is ook deel van het voetbal zeker?

Kater?

Oostende moest het echter daar niet op steken. De hoeveelheid ballen die zij in niemandsland trapten..., daar kan niemand trots op zijn. Kapitein Siani voorop, maar niet op positieve wijze dus. En de tweede helft begon even desastreus. Na drie minuten lag de bal weeral in het net van Ovono. En dat had hij echt wel aan zichzelf te wijten, want die uittrap leek nergens op. Sylla profiteerde en gaf KVO de doodsteek. Kerstmis en cadeautjes...

Eindelijk waren de troepen van Vanderhaeghe wakker en begonnen ze te voetballen, zeker na de inbreng van Musona. Cyriac, Musona en El Ghanassy voetbalden Eupen in de eigen zestien, maar daar stond met Niasse - dit seizoen toch al een paar keer afgemaakt - een secure doelman. Oostende drong aan en Dimata scoorde op aangeven van Pedersen nog de 1-2. En er kwamen nog kansen, maar verder raakten ze niet. Het was zelfs Eupen dat nog de 1-3 maakte via Onyekuru. En helemaal op het einde pakte Niasse nog een penalty van Musona. Oostende doet zo een heel slechte zaak net voor Nieuwjaar.