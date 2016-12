Véél enthousiasme en sfeer, te weinig kwaliteit in derby van het Waasland

Lokeren en Waasland-Beveren zijn er ondanks een enthousiast publiek niet in geslaagd om voor doelpunten te zorgen. De Wasico bleef bij een brilscore én wat poppenspel aan het eind.

Een Wase derby op tweede kerstdag, daar hadden we –zeker na de metamorfose van Lokeren onder Kristinsson- wel zin in. Het publiek duidelijk ook. Het stadion liep bijna helemaal vol voor de clash tussen de twee rivalen en ook de sfeer was aanwezig. We kregen dan ook enthousiaste beginminuten.

Beide ploegen gingen er vol voor, al kon Lokeren wat meer kwaliteit aan dat enthousiasme knopen. Bij Waasland-Beveren kroop er iets teveel slordigheid in het spel, vooral achterin. Zo had de helft van de ploeg niet door dat Köteles halverwege voor een korte uittrap zou kiezen. Gevolg: bal bij de tegenstander.

De beste man op het veld in de eerste helft was alvast Steve De Ridder. De aanvallende middenvelder zag haast alles lukken, maar verzuimde een uitstekende kans af te werken. Hij kon z’n verdediger nog poorten, maar de bal stierf op het lichaam van Laszlo Köteles. Aan de overkant zagen we een bedrijvige Schrijvers, maar veel uitgespeelde kansen waren er niet.

Vreemde wissels

In de eerste minuten na de rust viel het toch even stil. Het sein voor beide coaches om te wisselen. Kristinsson haalde de uitstekende De Ridder er verrassend af en even later volgde Hupperts zijn voorbeeld. Bij de bezoekers gingen Cools en Myny naar de kant. Opnieuw even zoeken dus voor beide teams.

Dat het een derby was, zal Lokeren-invaller Bolbat geweten hebben. Bij zijn eerste corner kreeg hij al wat gerstenat over zich heen. Het voetballende niveau zakte nog wat naar het einde toe, al moest Copa nog net voor Gano een bal ontzetten. Even later gingen bij die twee de poppetjes nog aan het dansen.

Cinema Copa

Ook Maric kwam tussenbeide, voldoende voor Dierick om de drie actoren een gele kaart onder de neus te duwen. Twee minuten later ontving ook Galitsios een exemplaar, dat moet bijna een record zijn. De wedstrijd werd er niet meer beter op en zo baarde de olifant toch een muis.