Waaslandse derby op het scherp van de snee: Lokeren in het voordeel, maar Waasland-Beveren heeft een plan

Sporting Lokeren en Waasland-Beveren sluiten het kalenderjaar 2016 af met een derby. Lokeren is de laatste tijd meer dan aardig op dreef, maar de ploeg van Cedomir Janevski wil graag nog eens gaan winnen op Daknam.

Sinds Runar Kristinsson bij Lokeren aan het roer staat, waait er een frisse wind doorheen het Daknamstadion. De IJslander laat zijn team goed voetballen en dat leverde ook resultaten op: Lokeren klom in de stand op naar een elfde plaats.

Tegen Waasland-Beveren kan Kristinsson geen beroep doen op de geblesseerde Jambor, terwijl Persoons een speeldag schorsing uitzit. Het Lokerse middenveld bestaat wellicht uit Overmeire-Terki-De Ridder.

Waasland-Beveren heeft een plan

Over naar Waasland-Beveren dan. De Leeuwen kennen een moeilijk seizoen en staan in de stand maar net boven de degradatiestreep. Toch slaagden Janevski en co er vorige week in om de negatieve spiraal te doorbreken: er werd thuis met 3-1 gewonnen van rechtstreekse concurrent STVV.

Het is op dezelfde manier dat Waasland-Beveren een kleine week later opnieuw voor puntengewin wil zorgen. Een goede organisatie neerzetten op Daknam en hopen dat de aanvallers het verschil kunnen maken. Geen Vanzo, Schwartz en Boljevic: zij zijn geblesseerd.

