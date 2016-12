Westerlo boekt erg ruime zege tegen Kortrijk en zet Moeskroen onder druk

KVC Westerlo heeft voor het eerst sinds de 9e speeldag nog eens aan het langste eind getrokken. Tegen Kortrijk was Silvere Ganvoula de man van de match met twee doelpunten. Kortrijk leed de laatste 6 matchen telkens een nederlaag.

Beide ploegen stonden voor een belangrijke wedstrijd, want er moesten dringend nog eens punten gepakt worden. Na nog geen twee minuten stond het Kuipje wel al op stelten, want de eerste Westelse aanval was meteen prijs. Silvere Ganvoula werd diep gestuurd en de aanvaller knalde de bal staalhard voorbij Kaminski in doel.

Kortrijk eiste de bal op en dat resulteerde in een grote kans. Veldwijk kreeg de bal tot bij De Smet, maar Van Langendonck hield met een knappe parade de netten schoon. Diezelfde Van Langendonck ging wat later in de fout toen hij een hoekschop voor Kortrijk wilde verhinderen. Zijn sliding kwam tot bij een Kortrijk-aanvaller en die moest foutief afgestopt worden.

De Smet nam zijn verantwoordelijkheid en knalde vanaf elf meter de bal voorbij de Westerlo-doelman. Nota bene de eerste treffer van het seizoen van De Smet. Kortrijk had vanaf de gelijkmaker voortdurend de bal, Westerlo kwam er nog maar nauwelijks uit. Maar tot echt grote kansen resulteerde dat niet voor de bezoekers.

Er werd weinig gedaan met enkele stilstaande fases, Rommens kon tien minuten voor de pauze dan toch nog eens gevaarlijk zijn met een goed gekrulde vrije trap. Ouali zette zich nog enkele keren door op rechts, maar er kwam telkens weinig vervolg op zijn voorbereidend werk. De match werd wat bitsiger, Van de Velde moest enkele kaarten trekken.

Op het einde van de eerste helft waren er dan toch nog enkele kansen aan beide kanten. Kaminski hield Acolatse met een beenveeg van een treffer, nauwelijks een minuut later hield Van Langendonck zijn ploeg recht. Maar Westerlo mocht toch nog met een voorsprong de pauze in. Ganvoula legde zijn tweede van de namiddag in het mandje na goed voorbereidend werk van Acolatse, 2-1.

Kortrijk ging na de pauze op zoek naar de gelijkmaker, maar heel wat balbezit leidde niet meteen tot grote kansen. De Kerels probeerden het met enkele pogingen van ver, maar dat bracht Van Langendonck niet in de problemen. Op het uur was het echter Westerlo dat de voorsprong vergrootte. Rommens liet Kaminski kansloos met een prima schot, 3-1.

Met nog een halfuur op de klok moest Kortrijk nu echt komen. Met eerst Kage en daarna Mercier kwamen er twee verse krachten op het veld. Toch bleef Westerlo de gevaarlijkste ploeg. Verstraete leverde knullig in bij Ganvoula, Kaminski voorkwam zijn hattrick met een prima reflex.

Kortrijk kwam nog nauwelijks tot uitgespeelde kansen. Westerlo kon rustig controleren en loeren op de counter met Acolatse en de altijd gevaarlijke Ganvoula. Ganvoula ging nogmaals op zoek naar zijn derde, maar Kaminski ging goed plat. Het sluitstuk van de bezoekers hield een minuut later Rommens met een knappe parade van de 4-1.

Daems met de 4-1

Kortrijk kon geen vuist meer maken en moest het spel ondergaan. Ganvoula bleef de gevaarlijkste man op het veld, maar kon zijn hattrick niet vervolledigen. Het was de ervaren Filip Daems die in de slotfase het feestje nog compleet maakte met de 4-1.

Westerlo kon zo voor het eerst sinds de 9e speeldag de 3 punten pakken. Kortrijk leed dan weer een 6e nederlaag op rij en heeft de komende dagen en weken heel wat werk voor de boeg.