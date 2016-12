Loopgravenoorlog tussen Zulte Waregem en KV Mechelen levert logisch resultaat op in dolle kerstsfeer

KV Mechelen en Zulte Waregem hebben de punten gedeeld aan de Gaverbeek. Beide teams kwamen voor elke morzel grond vechten, maar konden de tegenstander nooit helemaal wegdrukken. En toch zal vermoedelijk niemand echt ontevreden de winterstop induiken.

Zulte Waregem en KV Mechelen mochten het kerstvoetbal aanvatten als de verrassende nummer 2 versus de al even verrassende nummer 5. Beide teams hadden de voorbije vier wedstrijden niet verloren, zeker Malinwa zat dankzij een 12 op 12 plots met een droom om eindelijk eens play-off 1 te spelen.

Francky Dury koos opnieuw voor Lepoint in de basis, Marrone had opnieuw last van de hamstrings. Bij Mechelen koos Ferrera voor Croizet in de punt, Verdier moest een dik uur op de bank blijven kamperen alvorens hij zijn kunnen kon tonen. Matthys en Naessens speelden tegen hun ex-club.

Van de wedstrijd kan je veel vertellen: een waanzinnige kerstsfeer naast het veld, veel leuke acties en beelden op het veld. De juiste kiekjes trekken en ze kunnen zo in een vijfsterrenmatch uit een Neckermann-catalogus. Maar naast heel veel passie en strijd - met af en toe eens een opstootje en uiteindelijk na de koffie ook wel enkele kaarten, was er niet al te veel te zien aan de Gaverbeek. Eerder een driesterrenmatch dus.

De thuisploeg had wel het balbezit, terwijl de bezoekers er af en toe vervaarlijk uitkwamen. De echte reddingen van beide doelmannen konden wel op een hand geteld worden. Bossut moest vooral op schotjes uit de tweede lijn alert zijn, Coosemans ranselde een bal knap vanonder zijn lat.

De kroniek van een aangekondigde 0-0 dus, want beide ploegen voetbalden vanuit een sterke organisatie en gaven bitter weinig aan elkaar toe. Door het verlies van Oostende tegen Eupen doen beide teams voorlopig nog een vrij goede zaak in de strijd om play-off 1.

In een loopgravenoorlog werd om elke morzel grond gevochten, maar echt ontevreden kan niemand zijn - al claimde Essevee wel een elfmeter wegens handspel na een schot van De fauw.