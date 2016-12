Racing Genk heer en meester tegen blunderende Buffalo's

Racing Genk heeft, onder leiding van Rudi Cossey, Gent bijwijlen voetballes gegeven in de Luminus Arena. Voor Genk betekende het de kansen op play-off 1 gaaf houden. Bij Gent mag men zich vragen stellen na vier verliespartijen op een rij.

De topper tussen Racing Genk en AA Gent stond in het teken van heel wat drastische veranderingen bij beide clubs. Bij Racing Genk zat nieuwbakken hoofdcoach Albert Stuivenberg in de tribune, bij AA Gent kwam Lovre Kalinic zijn nieuwe ploegmaats voor het eerst aan het werk zien.

Die begonnen nog goed, maar na enkele kleine kansen nam Racing Genk de wedstrijd helemaal in handen. Bovendien werd er achterin bij Gent geklungeld dat het geen nam had. Bailey en Buffel waren schier ongrijpbaar voor de Gentse defensie.

Blunders bij Gent

Rinne was de eerste met boter op het hoofd. Een eerste geloste bal bleef nog zonder erg. Het schot strandde immers op de paal. Bij zijn volgende flater was het bingo. Hij verloor de bal aan een sterk jagende Karelis en in de actie die daarop volgde, knalde Pozuelo hard tegen de touwen. 1-0 voor de ploeg van, nu nog, Rudi Cossey.

Die heeft immers ervaring met het winnen van deze affiche. Vorig seizoen werd Vanhaezebrouck naar de tribune verwezen en Cossey leverde in zijn plaats een 1-2 zege af. Voor Gent toen, welteverstaan. Na de 1-0 was de ban gebroken voor de thuisploeg. Genk ging nadrukkelijk op zoek naar de dubbele voorsprong en kreeg die in de schoot geworpen.

Esiti met de domme overtreding –deze keer wel terecht- op een sterke Buffel en de bal op de stip. Rinne de verkeerde kant uit, Karelis mocht juichen. 2-0 en Racing Genk op rozen. Zeker omdat het blunderboek nog wat extra hoofdstukken kreeg.

Sterke Karelis valt uit, Hein geeft signaal met jonkies

Bij een te korte bal van Esiti op Rinne werd de goal van Buffel nog afgekeurd wegens buitenspel. Vanhaezebrouck kon het niet meer aanzien en haalde de Nigeriaan een minuut voor de rust naar de kant. Qua signaal kon dat tellen.

Nog een signaal dat kon tellen was de inbreng van De Smet en Verstraete. De twee jonkies kwamen Saief en Nielsen aflossen iets over het uur. Toen ook al naar de kant, de uitstekende Karelis. Hij ging door z’n knie zonder contact. We hopen voor Racing Genk dat het niet al te erg is.

De rest van de wedstrijd? Die werd door Racing Genk rustig uitgespeeld. Nog meer dan de nederlagen op Anderlecht en STVV was dit voor AA Gent een serieuze tik. En of het bij Genk aan het schokeffect lag? Dat durven we te betwijfelen.