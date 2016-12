D-day voor Genk en Gent: Hoe hard slaat ontslag Maes in?

In de Luminus Arena staat dinsdagavond de kraker tussen Racing Genk en AA Gent op het programma. Beide teams hebben een overwinning broodnodig en vooral bij Genk heerst er wat onzekerheid.

Zeker nu Maes toch wel verrassend op Kerstdag de laan uitgestuurd werd. De Genkse oefenmeester werd afgerekend op zijn prestaties in de competitie. De goeie resultaten in Europa én de Beker van België bleken niet voldoende.

Intussen werd de onbekende Albert Stuivenberg aangesteld als hoofdcoach. Of hij meteen al de wedstrijd zal leiden, weten we pas na de persconferentie bij z'n aanstelling. Oorspronkelijk zou assistent Rudi Cossey de wedstrijd voor z'n rekening nemen.

Cossey kent AA Gent natuurlijk door en door. De Buffalo's zijn alvast gemotiveerd na de zure nederlaag tegen Anderlecht. Daarin trok scheidsrechter Lambrechts alle aandacht naar zich toe met een onbegrijpelijke rode kaart voor Esiti.

Bij AA Gent loste Hein Vanhaezebrouck al een persstop in. Daarom schoof niet hij, maar Peter Balette aan bij de wekelijkse persconferentie. Asare, Neto en Coulibaly zijn allen terug en zitten dit keer zonder vraagteken in de selectie. Toch zitten alweer 22 spelers in de ruime wedstrijdkern.

Selectie Gent: Asare, Coulibaly, De Smet, Dejaegere, Esiti, Foket, Gershon, Milicevic, Mitrovic, Neto, Nielsen, Perbet, Rabiu, Rinne, Saief, Schoofs, Simon, Taravel, Thoelen, Van Der Bruggen, Vandenbussche en Verstraete.

