Junior Edmilson had het na zijn bewogen overstap naar Standard niet zo begrepen op het gefluit van de STVV-fans: "Ik heb toch alles voor hen gegeven?"

door Redactie



Voor Junior Edmilson breekt dinsdagavond een uniek weerzien met de fans van STVV aan. Die floten hem vorig seizoen op Sclessin nog uit.

"Dat vond ik jammer, want ik heb toch alles voor hen gegeven? Ik hoop dat ik nu goed ontvangen word", aldus de Standard-winger in Het Nieuwsblad. Edmilson promoveerde in de lente van 2015 met de Kanaries naar de Jupiler Pro League. Na enkele sterke maanden plukten de Rouches hem vervolgens op Stayen weg.

Vanavond hoopt Edmilson Standard de volle buit te bezorgen. De Luikenaars moeten immers een serieus inhaalmanoeuvre doen om nog in PO1 te geraken. Coach Jankovic mikt aan de andere flank op de flitsen van Dossevi, en voorin natuurlijk op het dodelijke spitsenduo Belfodil-Sa.

STVV werd vorige dinsdag door Waasland-Beveren na een 9 op 9 met de voetjes op de grond gezet. Degradatieconcurrenten Eupen en Westerlo wonnen deze speeldag, en dus kunnen de Truienaars tegen Standard maar beter iets rapen. Leko kiest dan ook voor zijn typeploeg.

Verdien geld met jouw voetbalkennis!

Schrijf je in bij UNIBET en ontvang 80 euro gratis wedtegoed met een bonus tot 200%! Een gokje op STVV of Standard kan je een mooi bedrag opleveren.

Heb je nog geen account, open dan via DEZE WEBSITE een account en krijg tot 80 euro gratis.