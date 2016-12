Tottenham makt kipkap van Southampton zonder Alderweireld

Met Southampton-Tottenham stond woensdagavond in Engeland nog een interessante partij op het programma. Vertonghen en co. haalden het uiteindelijk met ruime cijfers.

Het begon nochtans niet goed voor Tottenham, dat zonder de zieke Alderweireld aan de aftrap kwam. Virgil van Dijk zorgde al in de tweede minuut voor de 1-0 voorsprong op aangeven van James Ward-Prowse.

Zieke Alderweireld

Even slikken dus voor Tottenham, waarbij Dembélé en Vertonghen wel in de basis stonden. Dele Alli haalde de ongerustheid relatief snel weg met de gelijkmaker, maar daarna was het even wachten op afscheiding.

Na de 1-2 van Kane in de tweede helft én de uitsluiting van Redmond, was het hek van de dam. Alli maakte nog zijn tweede van de avond en ook Son kon een goaltje meepikken. Tottenham sluit de 18e speeldag af op plaats vijf op één punt van aartsrivaal Arsenal.