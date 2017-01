Blunderend Arsenal schiet laat wakker en zorgt na 3-0-achterstand nog voor sensationele comeback, Benteke valt geblesseerd uit

Het jaar is nog ontzettend jong, maar Arsenal heeft voorlopig voor één van de strafste comebacks van 2017 gezorgd. De ploeg van Arsène Wenger stond op het veld van Bournemouth 3-0 achter, maar in de slotfase sleepte Arsenal alsnog een punt uit de brand.

De wedstrijd begon dra-ma-tisch voor The Gunners. Na amper twintig minuten spelen stond Arsenal al 2-0 in het krijt. Eerst liet Bellerin zich nogal makkelijk uitkappen, waarna Daniels Cech verschalkte en luttele minuten later beging Xhaka een domme strafschopovertreding, waarna Wilson de doelman van Arsenal te grazen nam.

Na de pauze hoopten de mannen van Arsène Wenger orde op zaken te stellen, maar niets was minder waar. Vlak voor het uur maakte Fraser de vernedering compleet door er 3-0 van te maken. Wenger geloofde zijn ogen niet.

Giroud in extremis met de 3-3

Maar toch schoten de spelers van Arsenal in de slotfase nog wakker. Alexis Sanchez kopte de aansluitingstreffer van dichtbij tegen de touwen, terwijl Lucas Perez er met een geweldige volley 3-2 van maakte. En Bournemouth, dat na rood voor Francis met tien verder moest, gaf de zege zelfs nog weg. In blessuretijd lukte Giroud de 3-3. Van een comeback gesproken, zeg!

Benteke val geblesseerd uit

Elders verloor Crystal Palace in eigen huis met 1-2 van Swansea. Christian Benteke stond aan de aftrap bij de thuisploeg, maar had niet bepaald zijn dagje. Tot overmaat van ramp bleef onze landgenoot na de rust geblesseerd in de kleedkamer. Volgens de eerste berichten zou het om een schouderblessure gaan. In de komende dagen moet duidelijk worden hoe ernstig de blessure is.