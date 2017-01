OH Leuven houdt opendeurdag in Koning Boudewijnstadion en mag eerste klasse stilaan vergeten

Zware en pijnlijke nederlaag voor OH Leuven bij Union

OH Leuven heeft een zware en pijnlijke nederlaag geleden bij Union. En daardoor mag eerste klasse nu stilaan vergeten worden door de Leuvenaars, want de kloof op de leider is zo met nog zeven speeldagen weer iets groter geworden.