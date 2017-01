Het lijkt zó simpel: Enkele goals uit het boekje en zo eet Barcelona ook zonder bankzitter Neymar Las Palmas makkelijk op (mét beelden)

FC Barcelona heeft in de eigen competitie opnieuw aangeknoopt met een overwinning. De Catalaanse topclub herpakte zich na het gelijkspel op het veld van Villarreal al met een deugddoende bekerzege en voegde daar nu ook nog een klinkende driepunter tegen Las Palmas aan toe.

Het lijkt soms zó simpel, meneer. Na een kwartier spelen klom Barça op voorsprong. André Gomes legde de bal goed terug en Luis Suarez jaste het leer in de korte hoek tegen de touwen. Doelpunt nummer één uit het boekje: check.

Gomes to Suarez what a goal

Voor meer doelpunten was het wachten tot na de pauze. En dan ging het plots snel. Messi was er als de kippen bij om een geloste bal binnen te duwen, terwijl Suarez het leer niet veel later simpel – maar toch zo mooi – in de verste hoek draaide. Doelpunt nummer twee uit het (spitsen)boekje: check.

Geen hattrick voor Suarez, maar Turan en Vidal pikken doelpuntje mee

Nog eens twee minuten later had Suarez zijn hattrick kunnen vervolledigen, maar de Uruguayaan stuitte op de goed uitgekomen Varas. Gelukkig voor Barça was Arda Turan goed gevolgd en schoof hij het leer tegen de touwen: 4-0.

Tien minuten voor tijd pikte ook Aleix Vidal zijn doelpuntje nog mee. Paco Alcacer werd de diepte in gestuurd, maar de spits was allesbehalve egoïstisch. Hij wachtte het juiste moment af, legde de bal goed terug en zo kon Vidal de eindcijfers vastleggen op 5-0. Jawel, opnieuw zo'n doelpunt uit het boekje. Oh ja, ook dit nog: Neymar, de laatste tijd in mindere doen, bleef negentig minuten op de bank.