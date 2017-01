Beerschot-Wilrijk zet het nieuwe jaar in met een kleine, maar verdiende zege tegen Dender

KFCO Beerschot-Wilrijk heeft het nieuwe jaar in eerste amateur op gang getrapt met een 1-0 overwinning tegen Dender. In een ijskoud en sneeuwachtig Olympisch Stadion volstond een doelpunt van routinier Kevin Geudens voor de overwinning.

Marc Brys koos tegen het verraderlijke Dender, dat nog steeds play-off ambities koestert, voor zijn typeploeg. Alleen de licht gekwetste Tom Pietermaat ontbrak op het middenveld, waardoor de pas herstelde Mo Messoudi voor het eerst sinds 10 september nog eens aan een competitiematch mocht beginnen.

Beerschot-Wilrijk nam de wedstrijd meteen in handen. Jaric Schaessens fungeerde in de rol van spelverdeler naast de ervaren Kevin Geudens en strooide met gemeten breedtepasses. Na iets meer dan tien minuten was het dan ook al prijs. Geudens trapte een hoekschop van Alex Maes in één tijd in de verste hoek: 1-0.

Het was meer dan een halfuur wachten op de eerste kans voor de bezoekers. Een zwabberbal van René Sterckx vloog ongevaarlijk voorlangs. Maar iets later hingen de bordjes wel bijna in evenwicht. Linksmidden Ignazio Cocchiere bleef echter niet rustig oog in oog met doelman Mika Clepkens. Beerschot-Wilrijk ontsnapte aan de gelijkmaker. De Kielse verdedigers speelden met vuur, maar de thuisploeg mocht toch met een kleine voorsprong gaan rusten.

Geen doelpunten in tweede helft

In de tweede helft was er geen spoor meer van Simon Vermeiren. Hij bleef (noodgedwongen) in de kleedkamer, Vlad Rusu was zijn logische vervanger. En de Roemeen was meteen dicht bij de 2-0, hij devieerde een voorzet van Messoudi recht in de handen van doelman Xavier Gies. Nauwelijks een minuut later liet ook Alex Maes een goede kans op de 2-0 liggen.

Dender wou wel, maar kon niet. Beerschot-Wilrijk kreeg tijd en ruimte op de tegenaanval, maar miste scherpte en precisie in de zone van de waarheid. Door de slordige counters van de thuisploeg, bleven de bezoekers bij die krappe 1-0 achterstand geloven in een puntendeling.

Een kwartier voor tijd kwam Fessou Placca de moegestreden, maar zeer verdienstelijke Mo Messoudi aflossen op de flank. En de Togolese invaller toonde zich meteen. Hij dribbelde zich voorbij drie tegenstanders, maar ook hij besloot in de armen van doelman Gies. De thuisploeg kwam daarna niet meer in de problemen. Al was René Sterckx nog dicht bij de gelijkmaker, zijn heerlijk geborstelde vrijschop viel op het dak van het doel.

Eindstand op het Kiel: 1-0. Eerste achtervolger Deinze vernederde het geplaagde White Star Brussel (7-0), waardoor het de kloof met leider Beerschot-Wilrijk op elf punten houdt.