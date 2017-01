Club-huurling meteen trefzeker voor OHL, dat in vijf minuten alles weggeeft en moet vrezen voor play-off 3

OH Leuven heeft ook tegen Tubeke niet kunnen aanknopen met de overwinning. Met nog zes speeldagen voor de boeg ziet het er plots erg slecht uit voor de Leuvenaars, die stilaan de top-4 uit het zicht verliezen.

OH Leuven - Tubeke was een rechtstreeks duel om de vierde plaats. Niet enkel in de tweede periode, maar ook in de totaalstand. De top-4 gaat naar play-off 2 met de eersteklassers, voor de vier andere ploegen wacht een play-down om degradatie naar de amateurklasse te vermijden.

De Leuvenaars zagen zich gesterkt door John Bostock. De ex-speler kwam de aftrap geven aan Den Dreef en hij gaf in de eerste helft ook veel goede moed aan zijn ex-team. Een voorzet van Tabekou werd door nieuwkomer Nikola Storm halfweg de eerste periode tegen de touwen gewerkt, 1-0 ook aan de koffie.

Na de pauze ging het licht echter enkele minuten uit bij de Leuvenaars. Een lichte strafschopfout zorgde via Diallo voor de gelijkmaker, even later was het al 1-2 toen Laurent ook wist te scoren. En nog was het niet gedaan voor de bezoekers, want halfweg de tweede helft viel er nog een tweede elfmeter.

Diallo mikte ook die tegen de touwen, waarna Ferrera en co alles op alles zetten om alsnog minstens een puntje te pakken aan Den Dreef. Dat lukte echter niet, waardoor OHL Tubeke verder ziet uitlopen in de stand. De komende zes wedstrijden zullen de Leuvenaars alles op alles moeten zetten.