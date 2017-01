Afrika Cup: Ex-speler van Cercle bezorgt Belgisch getint Congo zege, titelverdediger Ivoorkust gelijk tegen Dossevi en co

door Timothy Collard

door

Afrika Cup: Titelverdediger Ivoorkust begaat meteen misstap tegen Mathieu Dossevi en co

Terwijl de meeste Europese clubcompetities zich opnieuw op gang trekken, is de Afrika Cup in Gabon volop aan de gang. Maandagavond kwam ook titelverdediger Ivoorkust in actie, terwijl het ook de beurt was aan een Belgisch getint Congo.