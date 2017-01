Oostende en Genk houden elkaar in evenwicht, maar Limburgers starten in pole richting Heizel

KV Oostende en KRC Genk hebben het in de heenwedstrijd van hun halve finale in de Croky Cup op een 1-1-gelijkspel gehouden. Op die manier beschikken de Limburgers over de beste kaarten om in de terugwedstrijd een slag te slaan.

William Dutoit debuteerde in het doel van KV Oostende, terwijl Albert Stuivenberg zich meteen liet gelden bij KRC Genk. De nieuwbakken coach koos niet alleen voor Leandro Trossard, maar ook Ruslan Malinovskyi was er na maanden lappenmand opnieuw bij.

Berekoud…

Eerlijk? We hadden toch een beetje te doen met de heren profvoetballers. Een weekje geleden werd er nog genoten onder een Spaans winterzonnetje. Het kwik vanavond kwam niet hoger dan min vier graden Celsius. Ook ondergetekende had het met de dikke winterjas koud.

Het was overigens Genk dat het best uit de startblokken schoot. Ook de kansen bleven niet uit, maar Leon Bailey heeft zijn vizier nog niet opgepoetst. Eerst hield William Dutoit hem van de opener, maar enkele minuten later schoot de Jamaicaan zelf een enorme kans over.

Vandendriessche en Malinovskyi als ijsberen?

Ook de Oostendse aanval kon allesbehalve overtuigen in deze wintertemperaturen, maar Kevin Vandendriessche ambieert misschien wel een carrière als ijsbeer. De middenvelder ging op wandel door het Genkse elftal en schoof de bal netjes voorbij Marco Bizot, 1-0.

Malinovskyi had alvast goed naar Vandendriessche gekeken. Iets voor het uur koos de wederoptredende middenvelder ervoor om zijn kans te wagen. Het schot kreeg een verraderlijke bots mee en Dutoit was - na twee enorme missers van Ally Samatta - geklopt, 1-1.

Genk in pole

De Limburgers slaagden er dus niet alleen in om het levensbelangrijke doelpunt buitenshuis te scoren, maar ze waren vanavond op punten - we gebruiken even bokstermen - de betere van Oostende. Genk in pole richting Heizel? Zonder Dutoit was de eerste finalist vanavond wellicht al gekend geweest...