Leekens en Algerije maken er een zootje van ondanks goal van Hanni

Georges Leekens zou wel eens snel terug in België kunnen staan. Algerije verloor donderdag immers met 1-2 van Tunesië en heeft na twee wedstrijden nog maar één schamel punt. De uitschakeling wenkt.

Beide ploegen kwamen onder druk aan de aftrap. Tunesië had zijn eerste duel met 0-2 verloren van Senegal, Algerije speelde 2-2 gelijk tegen Zimbabwe, het kleine broertje van de groep. Algerije was het gevaarlijkst via Slimani en Mahrez, maar gaandeweg nam Tunesië over.

En dat trokken ze door in de tweede helft. Met wat geluk kwamen ze ook op voorsprong via een own goal van Mandi, die een voorzet voorbij zijn doelman devieerde. En in minuut 65 maakte Sliti de 0-2 na een strafschopfout van Ghoulam op Khazri. Het was Sofiane Hanni die nog even voor hoop zorgde bij Leekens en co met een snoeihard schot, maar Tunesië plooide niet. Algerije moet nu winnen van Senegal om nog een kans te maken op de kwarfinale. En dan nog is het afhankelijk van de concurrentie.