Milicevic en Kalu brengen Gent voor het eerst in acht matchen voorbij Carolo's en in top-zes

AA Gent heeft de vloek van Charleroi van zich afgeschud. In een heel slordige partij kwam Gent sterker uit de kleedkamer. Milicevic zorgde zowaar met de kop voor de zege.

Bij Gent was het in een ijskoude Ghelamco Arena vooral uitkijken naar de nieuwkomers. We werden op onze wenken bediend want dankzij onder meer een zieke Esiti kregen we vier verse Buffalo’s aan de aftrap. Kalu stond op rechts, Bjedov centraal voorin en ook Kalinic en Troost-Ekong mochten hun debuut vieren. Vanhaezebrouck koos overigens voor een viermansverdediging.

Meteen vier nieuwkomers

De Carolo’s begonnen met ene Hamdi Harbaoui in de spits naast David Pollet. De eerste kansen waren ook voor de bezoekers. Een goeie actie van Pollet mondde uit in een schietkans voor Harbaoui, maar die miste zijn trap compleet. Pollet besloot even later op Kalinic, die vaak anticipeerde. Zo werkte hij al snel een bal weg met het hoofd, op z’n Neuers.

Het was vooral kou lijden in de Ghelamco Arena want de meeste aanvallen leidden tot niets. Al kwam Mitrovic er wel héél dichtbij op hoekschop. Penneteau toonde waarom heel wat teams in hem geïnteresseerd waren en ranselde de kopbal nog onder de lat weg. Rusten bij een 0-0 stand met het balbezit voor Gent, maar bitter weinig kansen.

Wie meteen een goeie indruk maakte, was Samuel Kalu. De nieuwe Nigeriaan van Gent toonde waarom men in hem een tweede Moses Simon ziet. Met dribbels en goeie acties zorgde hij voor problemen achterin bij Charleroi. Meer nog dan Simon zelf, die bleek voor de dag kwam.

Kalu maakt indruk

Na de rust kregen we een sterker Gent dat resoluut de partij in handen nam. Milicevic trapte eerst een vrije trap rakelings naast de lat, maar even later was het wel prijs. Kalu zette voor en Milicevic zweefde de bal met het hoofd in doel.

Gent scoorde nogmaals via nieuwkomer Bjedov, maar Milicevic zou bij de voorzet buitenspel gestaan hebben. Randje. Het kon Gent nog zuur opbreken, want Baby trapte nog op de kruising en een schot van Pollet scheerde nog de paal. Toch kon Gent voor het eerst in acht matchen winnen van het zwarte beest.