Antwerp profiteert meteen van misstap Lierse en herovert leidersplaats

door Dirk Pieters vanuit Antwerpen



Antwerp staat opnieuw op kop in Eerste Klasse B. Dennis Van Wijk kon daar in zijn eerste wedstrijd als coach van OH Leuven niet veel aan veranderen.

Antwerp begon goed aan de wedstrijd met een knap schot van Dequevy. Laurent Henkinet moest dus meteen aan het werk en pakte uit met een knappe save. Na twintig minuten moest de doelman zich wel gewonnen geven, maar scheidsrechter Van Damme zag handspel van Haroun en het feestje ging niet door op de Bosuil.

En OH Leuven? Aan de overkant maakte Kostovski oorlog en dat kon je bijna letterlijk nemen. De boomlange aanvaller kon een eerste keer dreigen, maar zijn kopbal was te slap om Debaty te doen schrikken.

Gebrek aan scherpte bij Leuven, niet bij Dierckx

De bezoekers kwamen steeds beter in de wedstrijd, maar echt voor gevaar zorgen zat er niet in. Tabekou kon zich enkele keren goed doorzetten, maar vooraan was er bij Leuven niemand echt scherp genoeg.

Bij Antwerp was Dierckx dat wel iets over het halfuur. Hij kapte mooi zijn man uit en knalde hard voorbij Henkinet. Owusu kreeg nog de kans op 2-0 voor de rust, maar de aanvaller schoot eerst voorlangs en kopte nadien op het dak van het doel.

In de tweede helft kende Antwerp al meteen wat meeval. Een pegel van Houdret spatte uiteen tegen de dwarsligger. De thuisploeg had het moeilijk en Debaty moest enkele keren goed ingrijpen. De doelman van Antwerp was niet van plan zich zomaar gewonnen te geven.

Met nog twintig minuten te gaan herstelde de Great Old het evenwicht terug en kwam er meer ruimte. Toen Joren Dom mee oprukte en verschrikkelijk hard uithaalde was de zege binnen. Henkinet had geen schijn van kans en de 2-0 stond op het bord. Antwerp springt zo terug naar de leidersplaats ten koste van Lierse. Bekijk hieronder de rood-witte euforie. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.