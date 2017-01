Zulte Waregem pakt opnieuw de scalp van Kortrijk in bloedstollende derby

KV Kortrijk ontving Zulte Waregem in dé derby en kraker van het weekend. 90 minuten lang kregen we bloedstollend spektakel op ons bord, in een bijwijlen kolkend Guldensporenstadion.

KV Kortrijk - Zulte Waregem, dat is vooral voor de fans een bijzonder interessante aangelegenheid. Vooraf werden er dan ook weer flink wat plaagstootjes heen en weer gegeven, met kippen, boeren, tifo's, een rondgang in Kortrijk en een toeristische brochure. Om maar te zeggen: sfeer genoeg vooraf.

Maar je moet dan natuurlijk ook op het veld nog een leuke partij krijgen. De Kortrijkzanen moesten met Kagé, Rolland en Gigot heel wat kwaliteit missen, maar het bracht met Chevalier en Van Der Bruggen wel twee nieuwe mannen meteen tussen de lijnen. Twee mannen die ook wel weten wat zo'n derby inhoudt, zeker publiekslieveling 'Teddy'.

Gedreven door het publiek begonnen de Kerels stevig aan de partij. Saadi kon na vijf minuten al juichen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor een licht duwtje in de lucht. Het zou niet de enige beslissing zijn die dubieus zou blijken, want ook de bezoekers hadden in het slot nog een strafschop kunnen krijgen, er was nog een afgekeurd doelpunt van Saadi (buitenspel) en tussendoor waren er ook nog wel enkele momentjes in een verder vrij sportieve streekclash.

Maar genoeg daarover. Kansen en doelpunten bij de vleet namelijk in - ja, we durven het zeggen - de Vlasico. In de eerste helft herstelden de bezoekers al bij al makkelijk het evenwicht en ze namen het zelfs over met bijwijlen mooi combinatievoetbal. Het leverde op het halfuur op, met dank aan Pavlovic - die plompverloren richting Leye kopte. Overhoeks binnengeknald en 0-1.

Meteen ook de ruststand, maar in een waanzinnige tweede helft was het 45 minuten lang opletten. Het begon met kippenboer Chevalier - hij nam de kip van het Guldensporenstadion mee naar huis deze week - die er als de kippen bij was om de 1-1 binnen te prikken, nadat Bossut een schot van Saadi loste.

De bezoekers probeerden daarna te combineren, terwijl de thuisploeg loerde op de uitbraak. In vijf dolle minuten leverde dat drie doelpunten op. Eerst kopte De fauw een voorzet van Hamalainen staalhard binnen, dan was er Pavlovic die vanuit de kluts de 2-2 maakte en na een strafschopfout van Kaminski op Madu was Derijck de koele kikker van dienst om de 2-3 te maken.

De Kerels probeerden nog iets op poten te zetten, maar tot doelpunten kwam het niet meer. Zulte Waregem komt zo voorlopig naast Club Brugge opnieuw aan de leiding, maar belangrijker: het pakte 6 op 6 tegen Kortrijk dit seizoen. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, dat wel.