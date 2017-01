Enorme blunder bij Waasland-Beveren bezorgt KV Oostende de zege

KV Oostende won vanavond met het kleinste verschil op de Freethiel. Een enorme blunder bij Waasland-Beveren leidde het enige doelpunt van de wedstrijd in. Het zal KVO worst wezen, quoi.

Yves Vanderhaeghe zorgde voor een verrassing van formaat door Franck Berrier op de bank te laten. Andile Jali mocht - en dat was nog maar de tweede keer dit seizoen - starten. Bij Waasland-Beveren moest François Marquet de vertrokken Siebe Schrijvers doen vergeten.

Canesin(a)

De eerste helft had bitter weinig om het lijf. Waasland-Beveren voetbalde enkele kansjes bij elkaar. We onthouden vooral de enorme misser van Zinho Gano. Zonder de wapperende buitenspelvlag had de aanvaller sowieso het jaaroverzicht gehaald.

Ook eentje voor het jaaroverzicht: de zus van Fernando Canesin Matos. De Braziliaan werd vanavond op de Freethiel vervangen door Canesina. Een grapje? Nee, wellicht een klein tikfoutje van de Wase secretaris van dienst. Voor de liefhebbers: de echte zus luistert naar de naam Giovanna.

Comedy Capers!

Het beste moest echter nog komen. Jonathan Buata, Ibrahima Seck en Rudy Camacho - ja, dat zijn ploegmaats - sprongen elkaar letterlijk omver om een bal weg te koppen. Landry Dimata nam het geschenk in dank aan en schoof de 0-1 kinderlijk eenvoudig voorbij Laszlo Köteles.

Het bleek achteraf een wel heel dure fout te zijn voor de Leeuwen. Waasland-Beveren probeerde na de rust dan wel een vuist te maken, maar de Kustboys werden op geen enkel moment echt in het nauw gedreven. Of moeten we die veredelde terugspeelbal van Seck als een kansje zien?

Leeuwen, ga nog even shoppen

Oostende nestelt zich met deze driepunter nog een beetje steviger op de vierde plaats. Het vizier kan stilaan echt op play-off 1 gericht worden. Voor Waasland-Beveren breken dan weer enkele cruciale weken aan. Een tip: de transfermarkt is nog even open…