Toppers hebben het lastig: Arsenal met (Chileense) hakken over de sloot, bleke Hazard gewisseld

Het werd geen makkelijke dag voor de topclubs in de Premier League. Zowel Arsenal als Chelsea hadden meer dan de nodige moeite met zwakke tegenstanders. Kampioen Leicester ging opnieuw onderuit.

Twee penalty's in extra tijd

Arsenal had het tegen Burnley niet onder de markt en moest zelfs met tien verder nadat Defour onderuit getrapt werd door Xhaka. Via een own-goal stonden de Gunners toen al op voorsprong, maar Burnley kwam nog terug.

Vanop de stip nog wel, én in extra tijd. Toch leverde het de bezoekers geen verdiend punt op. Alexis Sanchez knalde in de 98e minuut immers aan de overkant ook een strafschop binnen. Koude douche voor het moedige Burnley.

Cahill kopt óp Mason en ín doel

In Chelsea tegen Hull lag de match meteen een tiental minuten stil toen Cahill en Mason botsten. Na de lange blessurebehandeling ging het spel verder, maar het duurde tot minuut 52, in de eerste helft, eer de netten trilden.

Costa was de gelukkige en toonde meteen met enkele gebaren wat hij over de geruchten rond zijn persoon vond. Diep in de tweede helft zorgde Cahill met een kopbal voor de zekerheid. Hazard was, niet in goeie doen, toen al naar de kant gehaald.

Leicester mag zich zorgen maken

Leicester City verloor kansloos met 3-0 bij Southampton en moet zich toch zorgen gaan maken. Ze staan maar vijf punten meer boven de degradatiestreep.