Beerschot-Wilrijk zet nu ook Hamme opzij en mag beginnen dromen van vier duels tegen Antwerp in 1B

Het heeft wat inspanningen gekost, maar Beerschot-Wilrijk heeft er opnieuw drie punten bij. Op bezoek bij Hamme werd namelijk gewonnen, waardoor de voorsprong in de competitie stilaan riant wordt.

Nog voor het eerste kwartier volledig voorbij was, stond Beerschot-Wilrijk al op achterstand na een counter. Alle hens aan dek dus voor De Mannekes, die wel baas waren in de wedstrijd. Messoudi scoorde, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Met dank aan Maes werd het toch nog 1-1 bij de koffie.

Ook na de pauze bleef Beerschot-Wilrijk baas, al duurde het lang om zekerheid te vinden over een nieuwe driepunter. Maes kwam er een paar keer dicht bij, maar het was uiteindelijk Fessou Placa die tien minuten voor tijd voor de 1-2 zorgde. Dat was meteen ook de eindstand in een felbevochten duel.

Deinze laat punten liggen

In de andere wedstrijd van de zondagnamiddag verraste Coxyde in eigen huis Deinze. Het werd 2-0 voor de staartploeg, met doelpunten van Garcia en Figueira. Deinze staat zo naast Dessel Sport op de tweede plaats in de stand, op ... veertien(!) punten van leider Beerschot-Wilrijk.