KV Mechelen wil met zevende (!) thuiszege op rij PO1-ambitie kracht bijzetten, Westerlo voelt de degradatiekoorts weer stijgen

door Diederik Geypen

door

KV Mechelen en Westerlo sluiten zondagavond speeldag 22 af

Foto: © photonews

KV Mechelen was eind 2016 de ploeg in vorm in onze hoogste klasse. Tegen Westerlo wil Malinwa die goede lijn doortrekken om uitzicht op play-off 1 te behouden.