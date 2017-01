Charleroi wint in Oostende en blaast PO1-strijd nieuw leven in

KV Oostende heeft vanavond de kans laten liggen om quasi zekerheid te verwerven over play-off 1. De thuisploeg was vooral voor rust nergens en verloor met 1-2 van Sporting Charleroi.

Yves Vanderhaeghe greep in na de (magere) overwinning op de Freethiel. Yassine El Ghanassy en Landry Dimata (licht geblesseerd, nvdr.) ruimden plaats voor Zarko Tomasevic en Gohi Bi Cyriac. Felice Mazzu voerde maar liefst zes wissels door bij Sporting Charleroi.

Waar is Oostende? Niet op het veld…

Lag een aan de dikke mist? Geen idee, maar de thuisploeg leek het eerste fluitsignaal te hebben gemist. Stergos Marinos vond de compleet vrijstaande Hamdi Harbaoui in de zestien. En zo’n kans moet je de Tunesiër natuurlijk niet geven, 0-1.

Ook voor ons was het enorm moeilijk om vanop de persbanken alle acties te zien. Wat we dan wel zagen? Een herhaling van het openingsdoelpunt. Zarko Tomasevic stond opnieuw te vissen, maar deze keer tikte Christian Benavente de 0-2 binnen.

Geen kansen, geen doelpunten

Michiel Jonckheere besloot dat het welletjes geweest was. De gelegendheidsaanvoerder van de Kustboys nam zijn ploeg letterlijk op sleeptouw door de aansluitingstreffer heerlijk in het kruis te krullen. Oostende op slag van rust opnieuw in de wedstrijd, 1-2.

Oostende was na de pauze de betere - ook al werd een doelpunt van Harbaoui afgekeurd - van Charleroi. Enig probleem: de laatste pas was telkens veel te slordig, waardoor echt uitgespeelde kansen een zeldzaam fenomeen waren.

PO1-race helemaal open

Charleroi hield stand en blaast zo de PO1-strijd nieuw leven in. Oostende kon een schitterende zaak doen, maar ziet de Zebra’s tot op amper twee punten naderen. De troepen van Yves Vanderhaeghe weten wat hen zaterdag te doen staat op Stayen…