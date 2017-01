Mertens en co. door naar halve finale!

Dries Mertens maakt nog steeds kans op de zege in de Coppa Italia. De Belg begon dan wel op de bank bij Napoli, maar kon de overwinning toch meevieren op het veld.

Het bleef immers lange tijd 0-0 in de kraker tegen Fiorentina in de kwartfinale. Coach Sarri kon dan ook niet anders dan onze landgenoot iets over het uur toch in de strijd te gooien. Met Mertens in de ploeg kon Napoli dan toch tot scoren komen.

José Callejon zorgde op zo'n twintig minuten voor tijd voor de overwinning. Beide teams eindigden de wedstrijd overigens nog met tien na rode kaarten voor Hysaj (Napoli) en Olivera (Fiorentina). Napoli staat dankzij de zege in de halve finales van de Coppa Italia.