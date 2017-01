Genk kan top zes ruiken, Kortrijk knoeit verder

KRC Genk heeft dinsdagavond eenvoudig gewonnen tegen Kortrijk en zet zo zijn opmars richting de top zes rustig verder. Voor de Kerels wordt het na de 8e opeenvolgende nederlaag stilaan bijzonder pijnlijk.

Siebe Schrijvers mocht voor het eerst sinds zijn terugkeer naar Genk aan de aftrap komen door de afwezigheid van Buffel en Bailey. Belhocine greep drastisch in en gooide met Gigot, Rolland, D’Haene en doelman Sifakis liefst 4 nieuwe namen in de strijd.

Siebe Schrijvers toonde al heel snel zijn waarde. Tegen Eupen miste hij nog een huizenhoge kans, nu knalde hij Genk al na 4 minuten op voorsprong. Schrijvers stond op de juiste plek nadat Sifakis in extremis een afgeweken knal van Castagne wist te redden.

Bizot out, Jackers in

Kort daarna slecht nieuws voor de Limburgers. Marco Bizot ging na een uittrap op het gras zitten en kon niet meer verder. De Nederlander moest de draagberrie op en de 19-jarige Jackers mocht onder luid applaus debuteren in de Jupiler Pro League.

Het vervolg van het eerste bedrijf kunnen we kort samenvatten: Siebe Schrijvers. De teruggekeerde aanvaller had nog enkele leuke acties in huis en bood kort voor de pauze Samatta de 2-0 op een dienblad aan. De Tanzaniaan kopte prima binnen.

De Smurfen strijden nog mee op 3 fronten en kijken tegen een heel druk programma aan. Dan is het begrijpelijk dat de handrem opgaat bij een 2-0 voorsprong. Gevolg: er viel nog maar weinig te beleven in de tweede helft, tot Pozuelo het leer via de paal heerlijk in doel plaatste. 3-0 en bijzonder pijnlijk voor een onmachtig Kortrijk. De score had nog kunnen oplopen, maar Colley trof de paal en Berge miste. Naranjo mocht in het slot nog debuteren bij Genk.

Top zes in zicht

Genk boekt na winst tegen Gent en Eupen nu zijn derde opeenvolgende competitiezege en kan de top zes stilaan ruiken. De coachwissel lijkt te renderen. Een coachwissel komt er bij tegenstander Kortrijk misschien stilaan aan want dit was al de 8e opeenvolgende nederlaag. Belhocine kan het tij blijkbaar niet keren.