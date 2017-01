Essevee verslaat mist Ã©n Moeskroen en staat opnieuw (even) helemaal bovenaan

Essevee verslaat mist én Moeskroen en staat opnieuw (even) helemaal bovenaan

Zulte Waregem heeft in een mistig Regenboogstadion de scalp van Moeskroen gepakt. Een doelpunt van Mbaye Leye was voldoende voor drie extra punten op de marstabel. Play-off 1 lijkt nu al een zekerheid.

Zulte Waregem won afgelopen weekend de derby in en tegen Kortrijk, terwijl ook Moeskroen vertrouwen wist te tanken met een deugddoende overwinning. Bij de bezoekers weinig redenen tot veel sleutelen aan de basiself, terwijl Francky Dury toch wel enkele wissels doorvoerde: Coopman kreeg een basisplaats in plaats van Cordaro, Severin kwam de geblesseerde Derijck (bil) vervangen en de plaats van de geschorste De fauw werd ingenomen door Dalsgaard.

45 minuten lang was er geen bal te zien. Dat mag u letterlijk nemen, want door de aanhoudende mist was de visibiliteit niet alles. Sterker nog: Francky Dury liet zijn manschappen na tien minuten van truitje wisselen, omdat hij geen verschil zag tussen bordeaux (Essevee) en zwart (Moeskroen). Het leverde opmerkelijke beelden op in een verder snel te vergeten eerste helft.

Een donderpreek van de oefenmeester en vijftien minuten voor enige deugddoende koffie later kregen we een heel andere wedstrijd voorgeschoteld. De thuisploeg toonde zich meteen veel naarstiger en dat leverde ook snel kansjes op. En een doelpunt ook, want Mbaye Leye kon van dichtbij de 1-0 voorbij Delac schuiven.

De goalie van Moeskroen keek naar de videobeelden boven zijn hoofd en verstond er niets van, want volgens hem - en de rest van Henegouwen - stond Leye duidelijk buitenspel. Naar ons gevoel zou een videoref er echter een flinke kluif aan hebben gehad, want het is nauwelijks zichtbaar of het nu Coopman, dan wel Peyre is die de pass aan Leye geeft.

De Senegalese spits kreeg overigens nog kansen genoeg om er minstens twee te maken aan de Gaverbeek, maar het vizier stond niet altijd even scherp afgesteld. Ook Hamalainen en Gueye kregen en misten nog grote kansen, terwijl Dalsgaard een keertje vergat Leye helemaal alleen voor doel te zetten.

De clean sheet van Sammy Bossut kwam in zijn 300e wedstrijd voor Zulte Waregem nooit echt in gevaar. Op basis van de tweede helft een verdiende overwinning voor Zulte Waregem, dat voor minstens een dag opnieuw naast Club Brugge aan de leiding staat in het klassement. Moeskroen heeft nog zeven wedstrijden om de redding te verzekeren.