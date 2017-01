Essevee wil nu ook voorbij de hekkensluiter, maar moet het doen zonder De fauw: "Schuld van Cordaro"

Zulte Waregem probeert tegen Moeskroen de goede vorm van 2017 door te zetten en zo een nieuwe stap te zetten richting play-off 1. Het zal het wel zonder een verdediger moeten doen, die op vreemde wijze een schorsing opliep. Toch mag dat tegen de hekkensluiter geen probleem zijn. Of toch?

Zulte Waregem heeft momenteel 43 punten, evenveel als vorig jaar na ... 30 speeldagen. Dat was toen voldoende voor play-off 1, dit jaar willen ze toch nog wel wat extra puntjes vergaren. "We hebben 43 punten, maar we willen doorzetten", aldus Onur Kaya. Hij kreeg een trap op de enkel in Kortrijk, maar lijkt fit te raken voor het treffen met de Henegouwers.

Tegen hekkensluiter Moeskroen moet een nieuwe zege pakken op zich wel kunnen lukken, al mist Essevee wel Davy De fauw. Die ging zijn doelpunt in en tegen Kortrijk vieren met de fans van Zulte Waregem. "Daarbij kreeg ik plots een duwtje van Cordaro, waardoor ik moest springen om niet tegen de boarding te knallen", aldus de rechtsachter lachend.

"En daarbij sprong ik dus over de boarding, wat me op een gele kaart kwam te staan. Mijn vijfde, dus mag ik niet meespelen tegen Moeskroen. Zonde, maar aan de andere kant begin ik nu natuurlijk met een propere lei." Henrik Dalsgaard liet in de Beker tegen Eupen een goede indruk na, dus zo'n probleem hoeft het niet te zijn.

Zulte Waregem is voor de rest wel helemaal klaar om ook tegen Moeskroen de punten te pakken. Maar de Henegouwse club won dit weekend en heeft zo operatie redding ingezet. Toch staat het nog steeds laatste en wil het dus absoluut ook aan de Gaverbeek iets rapen. De heenwedstrijd eindigde op 1-5. Simon Diedhiou is ook geelgeschorst, Viola is geblesseerd en verder is iedereen fit.

Schrijf je in bij UNIBET en ontvang tot 80 euro gratis aan 200% wedtegoed! Met 80 euro inzet win je:

117 euro als Essevee wint

als Essevee wint 600 euro als de bezoekers winnen

Heb je nog geen account, open dan via DEZE WEBSITE een account en krijg tot 80 euro gratis aan 200%.