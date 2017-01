Club Brugge morst met de kansen, maar klasseflits Izquierdo helpt blauw-zwart voorbij Waasland-Beveren

Club Brugge heeft het woensdagavond tegen Waasland-Beveren lang niet zo gemakkelijk gehad als vorige zondag op het veld van Standard. Club liet zich na een vroege voorsprong in slaap wiegen, maar gelukkig kon het rekenen op een klasseflits van... José Izquierdo.

Club Brugge, mét wintertransfers Immers en Palacios meteen in de basiself, nam de wedstrijd onmiddellijk in handen. Blauw-zwart monopoliseerde de bal en nat net geen tien minuten spelen was het al raak. Izquierdo stuitte op Goblet en Wesley op de paal, maar bij rebound nummer twee legde Immers het leer wél tegen de netten.

Cruise control na goal Immers, maar daar schuilt net het gevaar

Na de 1-0 leek het wel alsof de troepen van Michel Preud’homme hun cruise control hadden opgezet. Blauw-zwart moest weinig moeite doen om de bal in eigen rangen te houden, maar tegelijkertijd schuilde daar ook het gevaar. Uitgespeelde kansen bleven namelijk uit.

Eén keer kwam Club goed weg. Toen Engels als laatste man de bal verspeelde, leek Marquet vrije baan naar doel te hebben. Butelle was evenwel bij de pinken en voorkwam dat er plots een gelijke stand op het scorebord zou verschijnen. Op slag van rust miste Wesley nog een opgelegde kans: van dichtbij kopte hij een rebound op Goblet.

Club laat zich in slaap wiegen, Gano scoort uit het niets

In de eerste helft miste de wedstrijd soms al wat peper en zout, na de pauze was dat niet anders. Club Brugge liet zich een beetje in slaap wiegen, en op een stilstaande fase sloegen de bezoekers genadeloos toe. Gano troefde Engels af en kopte een gemeten vrijschop van Marquet tegen de touwen: 1-1 en alles te herdoen voor blauw-zwart.

Club probeerde na het tegendoelpunt een versnelling hoger te schakelen, maar Waasland-Beveren speelde het slim. De ploeg van Janevski zakte ontzettend laag in en maakte de ruimtes zo klein mogelijk. Club vond niet meteen oplossingen en de tijd tikte in het voordeel van de bezoekers weg.

Klasseflits Izquierdo

Gelukkig kan Preud’homme in moeiijke tijden rekenen op een klasseflits van… Izquierdo. Tegen Standard was de winger nog ietwat ongelukkig in de afwerking, nu zat het mee. Vanuit een hele scherpe hoek vloerde de Colombiaan Goblet in zijn korte hoek. Een klasse-actie, maar Goblet ging allesbehalve vrijuit: 2-1, een zucht van opluchting ging door Jan Breydel.

Waasland-Beveren probeerde nog wel, maar de 3-1 was meer dan één keer dichterbij dan de 2-2. Vanaken en Vormer misten nog een goede kans, en zo bleef het bij 2-1 en blijft Club Brugge aan de leiding in de Jupiler Pro League.