PO1-strijd is spannender dan ooit, houdt KV Mechelen zonder weerbarstige Croizet zijn kansen gaaf?

KV Mechelen ligt nog steeds op PO1-koers, maar ziet de concurrentie steeds zwaarder worden. En dus is een overwinning op Stayen noodzakelijk.

Malinwa verspeelde zondag tegen Westerlo immers al drie duren punten. Yohan Croizet ging in die partij misnoegd naar de kant, nukkig gedrag dat een vervolg kreeg in de kleedkamer en uitmondde in een disciplinaire schorsing.

Ferrera zal dus noodgedwongen voor een andere spelmaker opteren. Verder kan de Mechelse oefenmeester opnieuw een beroep doen op Rits en Bjelica die terugkeren uit schorsing.

Revanche voor zondag

STVV voelde zich afgelopen weekend bekocht bij Anderlecht en is uit op revanche. De Brugse huurlingen Bolingoli en Mechele worden opnieuw aan de aftrap verwacht, net als Vetokele. Verder rekenen de Truienaars op Boli die op zoek gaat naar zijn zevende seizoenstreffer.

