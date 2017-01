Gent verlaat derby in Lokeren met punt dankzij Kalinic

Een stevige Oost-Vlaamse derby, met debutanten aan beide kanten, eindigde op een gelijkspel. Lokeren had enkele goeie mogelijkheden, maar Kalinic hield Gent meermaals recht. De Smet moest nog met rood naar de kant.

Bij deze derby van Oost-Vlaanderen kregen we meteen enkele verrassingen in de basiself bij beide ploegen. Zo verloor Steve De Ridder zijn plaats aan Bob Straetman bij de thuisploeg en mocht bij AA Gent Birger Verstraete zijn debuut maken. De grootste verrassing was echter Thibault De Smet. Hij kreeg zijn eerste basisplaats.

Vanhaezebrouck keerde terug naar de driemansverdediging en Nana Asare moest voor meer duelkracht centraal op het middenveld zorgen. Het was de thuisploeg die het beste begon aan de partij. Ze schudden de frustratie van Moeskroen al in de eerste minuut bijna van zich af. Kalinic moest meteen twee keer vol aan de bak. De kopbal van Maric op hoekschop was een halve goal. Ook een knal van Persoons zat er bij veel doelmannen in.

Gent had het aanvankelijk moeilijk met de Lokerse druk, maar gaandeweg begonnen de bezoekers dan toch de bal op te eisen. Al bleven de Lokerse counters het gevaarlijkste. Toen Kalinic een hoge bal loste, was het alle hens aan dek. Aan de overkant claimde Gent twee keer een strafschop, maar de eerste bal werd terecht buiten de zestien gelegd en Saief had eigenlijk geel moeten krijgen voor een schwalbe.

Een stevig pot was het wel, die derby. Er werd duchtig op los getackeld en geduwd. Kilian Overmeire moest al in de eerste helft naar de kant met een schouder uit de kom en ook Dejaegere zou zijn honderdste wedstrijd voor Gent niet volmaken. Hij kreeg Persoons in de rug en bezeerde zijn staartbeen. De middenvelder bleef binnen bij de rust.

Staartbeen Dejaegere en schouder Overmeire sneuvelen

Na de koffie kwam niet enkel Schoofs in de ploeg, maar ook Samuel Kalu. Gent ging nog nadrukkelijker aanvallen en een goeie voorzet van De Smet werd door Milicevic op Copa geduwd. Aan de overkant moest Kalinic zich opnieuw tonen op pogingen van onder meer Straetman. De Gentse goalie maakte alweer een goeie beurt.

Bij Lokeren kwam er ook nog een debutant tussen de lijnen. Gary Martin kwam De Sutter aflossen, al was zijn nummer 77 plots het nummer 18 geworden. Hij knalde binnen de minuut dat hij op het veld stond, maar deed dat voorlangs.

Rood De Smet

Wie ook een goeie match speelde, was Thibault De Smet. Hij liet zich bal aan de voet nog een paar keer opmerken. In de laatste minuut kwam er echter nog een domper op zijn wedstrijd. Hij kreeg meteen rood, licht, nadat de doorgebroken Bolbat neerging.

Het bleef uiteindelijk bij 0-0 op Daknam, mede dankzij een wereldsave van Kalinic op een schietkans van dichtbij van Hupperts. Gezien de kansen van Lokeren en het balbezit van Gent was dat billijk te noemen.