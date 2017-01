Tielemans verdeelt, heerst en loodst Anderlecht naar zege in 't Kuipje

Anderlecht heeft er een gezondheidswandeling van gemaakt in 't Kuipje en heeft zo ook zijn revanche beet voor de nederlaag in eigen huis. Met dank aan Youri Tielemans, die als '10' verdeelde en heerste in de koude Kempen.

Anderlecht-trainer René Weiler nam het risico: hij liet Youri Tielemans staan met de kans dat hij zijn vijfde gele kaart pakte en geschorst zou zijn tegen Standard. Adrien Trebel kreeg evenwel zijn eerste basisplaats. Daar maakte Weiler plaats voor door Bruno uit de basis te nemen en Stanciu op te schuiven naar links. Ja hoor, de plaatsjes worden duur bij paars-wit. Benieuwd waar Hanni gaat belanden na zijn terugkeer van de Afrika Cup...

Trebel maakte zijn debuut in de basis.

Youri Tielemans mocht naar de 10 opschuiven en Weiler zal achteraf geen spijt gehad hebben van die beslissing. Na een kwartier had het toptalent al twee assists achter zijn naam staan. Eerst bediende hij Teodorczyk met een slim passje op maat. En ja, dan weet je het wel: nummer 17 hing tegen de netten.

En met een harde vrije trap op het hoofd van Stanciu zorgde hij voor nummer 2. Maar vooral wat de Roemeen er mee deed liet de 'ooohhh's' en 'aaaahhh's' van de tribunes rollen. Stanciu kopte met een hoge boogbal naar de tweede paal en de bal verdween enig mooi over Vanlangendonck in de verste bovenhoek. Een pareltje, maar was het geluk of kunde? Wij houden het toch bij het tweede, want hij leek echt te kijken naar waar hij wou koppen.

Teodorczyk lapte zijn 17de van het seizoen tegen de netten.

Tussendoor had de defensie van paars-wit echter geen beste beurt gemaakt. Nuytinck gleed uit bij een tegenaanval, van de verdedigende middenvelders was geen spoor en Henkens kon trappen. Boeckx pareerde nog, maar in de rebound was daar Carlos Strandberg die 11 minuten na zijn debuut - geleend van Club Brugge - zijn eerste goal maakte voor de Kempenzonen.

Terugkeer Deschacht, maar Tielemans is de heerser

Maar voor de rest was er niet veel te zien van de thuisploeg. Voetballen was er niet bij. De tactiek was duidelijk: de bal zo snel mogelijk bij de lange en sterke Ganvoula krijgen om van daaruit iets te creëren. Maar dat was makkelijk anticiperen voor de defensie. Enige minpunt bij Anderlecht: Bram Nuytinck viel uit met wat een hersenschudding leek. En daardoor mocht Olivier Deschacht, waarvan we het niet meer verwacht hadden, zijn rentree maken.

Maar dat verdween op de achtergrond, want het werd de avond van Youri Tielemans. Na zijn twee assists vond hij het vijf minuten na rust tijd om zelf de kroon op het werk te zetten. Hij sneed vanop links naar binnen en haalde verschroeiend uit om Vanlangendonck een vierde keer te kloppen. 13 goals en 8 assists in alle competities tot nu toe. Ja, zijn cijfers zijn die van iemand die klaar is om naar het buitenland te vertrekken.

Maar het heikel punt blijft de verdediging. Toen Ganvoula nog eens op de defensie van de Brusselaars afrende, gleed Spajic weg en kon de Congolees toch de 2-4 maken. Het leek een monsterscore te worden, maar ineens schakelde paars-wit drie versnellingen lager. Dat was echter nog genoeg om de winst makkelijk mee naar huis te nemen, al had Westerlo genoeg kansen op de 3-4.